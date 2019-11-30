راصد جوي: منخفضان جويان الاسبوع الجاري والحرارة قد تصل لصفر نهاية الاسبوع

أكد الراصد الجوي داود الطروة ، ان طقس فلسطين الجاف الذي تمر به الاراضي الفلسطينية هذه الايام تكرر عام 2016 ، 2013 ، متوقعاً ان تكون الأيام القادمة بداية للمنخفضات الجوية ، والامطار .

وأكد الطروة في تصريحات خاصة ان منخفض جوي يبدأ في ساعة متأخرة من مساء يوم غدٍ الاحد ، ويستمر حتى ساعات فجر الاثنين، لتشمل كافة المناطق ، مبيناً ان تساقط الامطار سيستمر حتى ساعات ما بعد الظهر وبعد ذلك تستقر الاجواء.

وبين الطروة ان الاجواء يوم الثلاثاء القادم ستكون مستقرة ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ليعود تأثير منخفض جوي آخر يبدأ ليلة الاربعاء ويستمر حتى ظهر يوم الخميس .

وأوضح الطروة انه ستؤثر على فلسطين أجواء شديدة البرودة نهاية الاسبوع الجاري ، وهناك مؤشرات ان تسجل درجات الحرارة "صفر " درجة مئوية ليلة الجمعة وفجر السبت على معظم المناطق.

ويشار الى ان أجواء جافة وحارة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً تسيطر على الأراضي الفلسطينية منذ ثلاثة أسابيع ، مما ادي لانتشار الامراض في صفوف المواطنين .