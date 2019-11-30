جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد فهد الأسطل بخانيونس

شيعت جماهير كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني اليوم السبت 30/11/2019، جثمان الشهيد الفتى فهد محمد وليد الأسطل الذي ارتقى أمس بعد إصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

فقد استشهد الأسطل (16 عاماً) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن شرق خان يونس، فيما أصيب مواطنين آخرين بجراح مختلفة، بعد توجه مجموعة شبان لقبالة السياج الفاصل شرق خانيونس.

وقد أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها بشكل مباشر على الشبان رغم قلة عددهم، ما أدى لاستشهاد الأسطل وإصابة خمسة آخرين بجراح مختلفة بينهم حالة خطيرة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت تأجيل فعاليات الجمعة الحالية، لسحب الذرائع من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إلا أن شبان توجهوا لمخيمات العودة شرق قطاع غزة.



















