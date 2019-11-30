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تلوث الهواء يعطل المدارس والجامعات في طهران اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:08 - 30 نوفمبر 2019
طهران طهران
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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت 30/11/2019 ، عن تعطيل المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في طهران، وفي عدد من المدن الصناعية الكبرى السبت بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وقرر محمد تقي زاده نائب محافظ طهران حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران، اليوم، مطالباً سكان المحافظة عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى، واستخدام وسائل النقل العام، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم شركة طهران لمراقبة جودة الهواء، ليلي نظري ان تلوث الهواء في العاصمة: يبلغ مؤشر تلوث الهواء حاليًا 142 ميكروجرام/ متر، وفي هذه الحالة يكون الهواء غير صحي لمن يعانون من مشاكل صحية.

يذكر أن طهران تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استقرار منخفض هوائي، وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.

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