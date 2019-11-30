استطلاع: نتيناهو يهدد "إسرائيل" ومطالبات برحيله

حذرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، من إساءة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لصورة الخارجية لكيان الاحتلال، بعد تشبته في كرسي الحكم وعدم التخلي عنه.

وقالت القناة 12 العبرية، "إنّ نتنياهو يمثل اليوم خطرًا على كياننا"، مضيفةً انه مستعد للتضحية بحزب الليكود مقابل بقائه على الحكم.

وكانت القناة العبرية، قد اجرت استطلاع رأي، وأظهر أن 43% من "الإسرائيليين" يطالبون نتنياهو بالاستقالة، بعد الإعلان عن اتهامه بالرشوة والنصب وخيانة الأمانة.

وذكرت المحللة "الإسرائيلية" دانه فايس، ان نتنياهو تعامل في السنوات الأخيرة، بشأن المسائل الأمنية بصورة أكثر عقلانية، وحذرًا في موضوعات الامن.

وأوضحت فايس، اننا قلقون من فرضية ذهاب رئيس الوزراء نتنياهو إلى مواجهة عسكرية، للخروج من أزمته القضائية، مشيرةً إلى أن جولة التصعيد الأخير مع غزة ارتبطت بالعملية الانتخابية.

وأكدت أن نتنياهو وعائلته ومستشاريه، يهاجمون المؤسسة القانونية والقضائية والشرطية، ووصفت إجراءاته المضادة بالخطر المتربص ليكان الاحتلال.