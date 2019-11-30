شركة أرامكو السعودية تكشف حجم اكتتاب الأفراد خلال الطرح الأولي

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن أسهمها خلال الطرح العام الأولي في 17 نوفبمر الجاري، في اكتتاب الافراد، قبيل بدء تداول اسهم الشركة في السوق المحلية الشهر المقبل.

وقالت شركة أرامكو النفطية، "إنّ حجم اكتتاب الافراد تخطى العدد المعروض وبلغ 47.411 مليار ريال سعودي"، مضيفةً أنه سجل ما يقارب 5 ملايين مكتتب على نحو 1.5 مليار سهم.

وكانت أرامكو النفطية العملاقة، قد أعلنت أنّها ستبيع 1.5 بالمئة من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولار، في 17 نوفمبر.

واكدت نائبة رئيس مجلس إدارة بنك "سامبا فاينانشل غروب"، رانية نشار، ان وصول حجم اكتتاب الافراد خلال 12 يومًا لهذا الحد، مؤشر دليل نجاح وثقة بين الافراد والشركة.

وانتهت الشركة من فترة اكتتاب الافراد، أمس الجمعة، بعد أن تقدم فيها المشترون لشراء الأسهم خلال فترة العرض، ويستمر عرض الاكتتاب حتى يوم الرابع من ديسمبر لفئة الشركات والمؤسسات.

وتمتلك أرامكو السعودية، رأس مال بقدر بـ 16 مليار دولار امريكي، مقسمة على 200 مليار سهم، كما أنّها ستحدد في الخامس من ديسمبر المقبل، السعر النهائي للسهم الواحد.

يشار إلى ان ولي العهد محمد بن سلمان قد أعلن عن طرح أسهم شركة أرامكو النفطية للبيع، ضمن رؤيته المعروفة إعلاميًا "2030"ن من أجل التنوع الاقتصادي لدخل المملكة.



