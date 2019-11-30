هاشتاق “الدخان الجديد مغشوش” يتصدر في السعودية

تصدر هاشتاق” #الدخان_الجديد_مغشوش ” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعبير عن قلقهم وشكواهم من التبغ مجهول المصدر الموجود في الأسواق ، وسط تأكيدات أن العبوات الجديدة تحتوي على دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.

حالة من القلق، بين مستهلكي السجائر في المملكة السعودية ، بعد انتشار عبوات تبغ مجهولة وغير مدون عليها تاريخ صلاحية.

وأضاف مغردون أن “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوات المطروحة حاليا لا توجد كل هذه البيانات”.

رد وزارة التجارة

ومن جانبها نفت وزارة التجارة والاستثمار بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك ” عن موقع “اليوم ” ، مسؤوليتها عن عبوات التبغ الجديدة المتداولة في الأسواق، وذكرت أن ذلك مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.

وأضافت الوزارة في ردها، أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.

الصحة

في حين قالت وزارة الصحة عن مسؤوليتها عن الدخان المجهول وبحسب تصريحات ” لأخبار السعودية ” قالت الوزارة إن شكاوى الدخان الجديدة ليست من اختصاصنا وإنما من اختصاص هيئة الغذاء والدواء.