شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 30/11/2019، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، فيما لم تسجل أي حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور غزة، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل" ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

ولم تسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.