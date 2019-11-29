طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ السبت ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً ومعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة قليلاً في قمم الجبال مع تواجد لبعض السحب المرتفعة في السماء، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد المقبل، فتوقع الموقع الا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء في ساعات الصباح وحتى الظهيرة ، وفي ساعات ما بعد الظهر والعصر يدخل هواء أكثر برودة وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

ويوم الإثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة كلياً مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.