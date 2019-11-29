شركة القدس للمستحضرات الطبية تحتفل بمرور ٥٠عاما على تأسيسها 

نظمت شركة القدس للمستحضرات الطبية عصر اليوم احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تأسيسها بفندق المتحف بمدينة غزة واستمر الاحتفال لمدة 4ساعات .

وحضر احتفالية اليوبيل الذهبي مدير سوق فلسطين زياد ابو الرب، ومدير المبيعات الخاص بالشركة خليل خوري ، مدير الدعاية الطبية في قطاع غزة سهيل زقوت ، ومدير عام شركة مسروجي حازم عمار ،ومجموعة من الصيادلة والأكاديميين، أما رئيس مجلس ادارة شركة القدس محمد مسروجي فقد ألقى كلمة مسجلة تحدث فيها عن نجاح الشركة والفترة التي مرت بها .

كما ألقى للسيد رامي قطب المدير العام للشركة كلمة مسجلة شكر فيها صيادلة قطاع غزة وإنجازات للشركة خلال ٥٠ عاما من حيث الجودة والتوسع الإقليمي بأكثر من ١٨ دولة وإسهامات شركة القدس في تأمين الدواء للمجتمع ودورها الاجتماعي".

يقول زياد أبو الرب :" قطاع غزة هو قطاع داعم للصناعة الوطنية، فغزة تعتبر من أروع المناطق التي يمكن للإنسان العمل بها ،واتمنى ان يكون هناك رقي اقتصادي في المستقبل ".

وأضاف أبو الرب : بكل فخر نمتلك أدوية مميزة تنافس أقوى الشركات، اضافة الى أننا نمتلك راس مال بشري متعلم ومتطور وله القدرة على النهوض باصناعة فلسطينة وطنية تنافس عالميا، فهذا اليوم هو يوم النجاح

وتابع قائلا:" هناك دعم من الطبيب والصيدلي الفلسطيني وهم اساس النجاح ونحن تطورنا بدعمهم ومساندتهم ".

ومن جانبه قال الدكتور صلاح عوض السوسي أحد مؤسس كليات الصيدلة بقطاع غزة:" إن هذا اليوم الجميل هو نتاج عمل مجموعة من الصيادلة الذين اثبتوا خلال عملهم بأن فلسطين قادرة رغم كل الصعوبات ".

وأضاف : "تأتي هذه الأجواء من أجل دمج الجيل الشاب بالجيل الذي يمتلك خبرة من أجل خلق روح الاحتكاك فيما بين الفئات العمرية "

وتخلل الحفل بعض الأغاني الوطنية الفلسطنية وسط تفاعل كبير من الحضور، و مع نهاية الحفل تم توزيع وسحب جوائز على أصحاب الصيدليات .