جماهير غاضبة تطالب القائد العام للقسام محمد الضيف بالرد على جرائم الاحتلال

طالبت جماهير فلسطينية عقب جريمة الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين شرق خانيونس والتي أدت إلى استشهاد الشاب فهد الأسطل، القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بالرد على جريمة الاحتلال.

وقال المتظاهرون من أمام ثلاجة الموتى بمستشفى الأوروبي :" الانتقام الانتقام، يا سرايا ويا قسام ، نوجه رسالة إلى القائد العام لكتائب القسام ابو خالد الضيف " احنا أولادك وانت أبونا، وبدنا الرد على أرواح شهدائنا ، وأي حد بيتم إصابته في مسيرات العودة ، بدنا الرد عليه منك يا أبونا يا أبو خالد الضيف.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم الجمعة عشرات الشبان الذين أصروا على التوجه لمخيمات العودة رغم الاعلان عن وقفها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة خمسة بينهم إصابة خطيرة.

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