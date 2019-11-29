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مصر تنفي احتمال تعرضها لأعاصير مع بداية فصل الشتاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:46 - 29 نوفمبر 2019
اعصار اعصار
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نفى مجلس الوزراء المصري الأنباء التي ترددت مؤخراً من أن مصر ستتعرض لأعاصير ونوات شتوية خطيرة مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم الجمعة، انه تواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول الأمر، وبدوره نفى تلك الأنباء نفياً قاطعاً موضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في البلاد المطلعة على المحيطات، ومصر تقع في موقع جغرافي ينأى بها عن تلك الأعاصير، فهي محاطة ببحرين (البحر المتوسط والبحر الأحمر) مغلقين، والبحر المغلق لا تحدث به أعاصير مطلقاً.

هذا وأوضح، أن مصر كما أي دولة في العالم تتعرض لأمطار متأثرة بمنخفضات جوية، كالتي حدثت الأسابيع الماضية.

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