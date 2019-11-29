القيادي حبيب: معركتنا مع العدو لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بمدينة غزة في موكب جنائزي مهيب, جثمان الشهيد رائد رفيق السرساوي، أحد مجاهدي سرايا القدس، والذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة صيحة الفجر التي خاضتها السرايا والمقاومة، رداً على الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا واغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

وشارك في موكب التشييع المهيب قادة وكوادر وعناصر من حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس وجماهير شعبنا الفلسطيني وسط صيحات التكبير وتجديد العهد والبيعة مع الله عزوجل على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والسير على خطى الشهداء.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الشهيد فتحي الشقاقي بحي الشجاعية بمدينة غزة وصولا لمقبرة الشهداء.

وفي كلمة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكد القيادي في الحركة خضر حبيب بأن المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة, ولن تنتهي إلا بزواله وأن النصر سيكون حليفنا مهما بلغ هذا الكيان من قوة وغطرسة .

وأضاف حبيب ونحن نودع اليوم مجاهداً صنديداً من مقاتلي سرايا القدس الميامين، نؤكد أن مسيرة الجهاد والمقامة ماضية, وأن دماء الشهداء حتماً ستزهر نصراً وكرامة.

ووجه حبيب خلال كلمته التحية لدماء الشهداء ولعوائل الشهداء الذين يقدمون أغلى ما يملكون ويجودون بفلذات أكبادهم فداء لهذه الأرض المباركة ولهذا الوطن.

وزفت سرايا القدس شهيدها المجاهد رائد السرساوي الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بعد مشوارٍ جهادي مشرف, مؤكدة على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ومعاهدةً الله تبارك وتعالى وشعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.