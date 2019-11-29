وفد من الجهاد يساند الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في خيمتهم ويتبنى مطالبهم العادلة

ساند وفد كبير من حركة الجهاد الإسلامي من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في زيارة لخيمتهم وتبني مطالبهم العادلة.

واكد وفد الجهاد الإسلامي على وقوفه إلى جانب مطالب الأسرى المقطوعة رواتبهم، وتبنيها ورفض الظلم الذي يمارس عليهم.

وندد الوفد بكل الإجراءات التي تمس حقوق الأسرى والمحررين، فهم من ضحوا ودفعوا سنوات من اعمارهم دفاعا عن الشعب وعن الثوابت والمقدسات والأرض.

يشار إلى أن خيمة الاعتصام تعرضت للفض من قبل أجهزة أمن السلطة، رغم إضراب عدد من الأسرى في الخيمة عن الطعام، لاستعادة حقوقهم المسلوبة منهم من قبل حكومة رام الله التي يرأسها محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.