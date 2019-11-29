ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفد من الجهاد يساند الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في خيمتهم ويتبنى مطالبهم العادلة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:49 - 29 نوفمبر 2019
خيمة اعتصام المحررين برام الله خيمة اعتصام المحررين برام الله
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ساند وفد كبير من حركة الجهاد الإسلامي من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في زيارة لخيمتهم وتبني مطالبهم العادلة.

واكد وفد الجهاد الإسلامي على وقوفه إلى جانب مطالب الأسرى المقطوعة رواتبهم، وتبنيها ورفض الظلم الذي يمارس عليهم.

وندد الوفد بكل الإجراءات التي تمس حقوق الأسرى والمحررين، فهم من ضحوا ودفعوا سنوات من اعمارهم دفاعا عن الشعب وعن الثوابت والمقدسات والأرض.

يشار إلى أن خيمة الاعتصام تعرضت للفض من قبل أجهزة أمن السلطة، رغم إضراب عدد من الأسرى في الخيمة عن الطعام، لاستعادة حقوقهم المسلوبة منهم من قبل حكومة رام الله التي يرأسها محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

الأكثر مشاهدة

متعلقات