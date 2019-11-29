تعقيباً على زيارة ترامب لأفغانستان المفاجئة.. خامنئي: الأمريكيون يهينون شعوب المنطقة

عقب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة إلى أفغانستان قائلاً:" إن الأمريكان يوجهون رسميا إهانة لحرية الشعوب واستقلال الشعوب في المنطقة".

وقال خامنئي: "الأمريكيون يدخلون إلى دول في المنطقة، فجأة ومن دون إذن، ولا يلتقون بالحكومة ولا يزورون عواصم تلك الدول، كالعراق، ويزورون قواعدهم! قاصدين توجيه إهانة لحرية الشعوب واستقلالها".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد زار بشكل مفاجئ افغانستان واجتمع مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني. وقال ترامب إن حركة طالبان ترغب بإبرام اتفاق، معتقداً أنها تريد وقف إطلاق النار.

ولاحقاً علق البيت الأبيض على سرية الزيارة قائلاً:" لم يتم الإعلان عن الزيارة لدواعٍ أمنية.