رئيس الوزراء العراقي يعتزم تقديم استقالته للبرلمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه ينوي تقديم استقالته للبرلمان العراقي على خلفية الاحتجاجات الدامية التي تشهدها العراق، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، والتي راح ضحيتها نحو 400 قتيل وآلاف الجرحى بحسب مصادر طبية عراقية.

وجاء اعلان عبد المهدي نيته الاستقالة من منصبه بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام قوى الأمن العراقية القوة المميتة ضد المحتجين.

وقال عبد المهدي في بيان استقالته: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية".

وفور اعلان عبد المهدي نيته الاستقالة عمت الفرحة أرجاء العراق، وأطلق المحتجون الألعاب النارية في ساحة التحرير وسط بغداد.