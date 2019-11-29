شهيد وإصابات بينهم حالة خطيرة برصاص الاحتلال شرق خانيونس

استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن فهد محمد وليد الاسطل 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس، فيما أصيب مواطنين آخرين بجراح مختلفة.

وأفاد مراسلنا، أن شبان توجهوا عصر اليوم الجمعة، قبالة السياج الفاصل شرق خانيونس، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات الجمعة الحالية، لسحب الذرائع من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إلا أن شبان توجهوا لمخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تطلق النيرات بشكل مباشر على الشبان رغم قلة عددهم، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجراح مختلفة بينهم حالة خطيرة.