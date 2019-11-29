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حزب الله ينفي تلقي السيد حسن نصرالله رسالة فرنسية حول الوضع في لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:35 - 29 نوفمبر 2019
السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.JPG السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.JPG
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نفى حزب الله اللبناني تلقي أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله رسالة من فرنسا حول الوضع الاقتصادي في لبنان. بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وكانت وسائل إعلامية تناقلت أنباء حول رسالة فرنسية رفيعة وصلت أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، تحمل تحذيراً من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وانعكاس ذلك على حزبه وجمهوره، مما يفتح الباب أمام البنك الدولي لوضع اليد على الاقتصاد اللبناني وعلى مقدرات البلد.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة على سوء الاوضاع الاقتصادية وترديها.

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