متظاهرون لبنانيون يغلقون مقرات حكومية في بيروت

احتشد المتظاهرون اللبنانيون اليوم، قبالة عدة مقرات حكومية في العاصمة بيروت، احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأقدم المحتجون منذ ساعات الصباح على إغلاق جميع مداخل مبنى (الضريبة) ومنعوا العالمين من الدخول إليه، معللين اجرائهم لأن هذا المبنى الذي فجر الاحتجاجات الشعبية بعد فرضه الضريبة على القيمة المضافة، ووصفوا المبنى بأهم بؤرة فساد في مؤسسات الدولة.

كما احتشد المتظاهرون قبالة وزارة الصحة في العاصمة بيروت، وأمام سفارة الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين رفع متظاهرون آخرون معارضون لذلك شعارات تحت عنوان "رفض العنصرية". وقبالة المصرف المركزي في منطقة زحلة بمحافظة البقاع، تنديدا بـ"سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار"، بحسب المتظاهرين.

في ذات السياق استمرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه أمس الخميس، "نتيجة حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه". إلا أن سائقي السيارات العمومية عمدوا، إلى إقفال طريق جسر الكولا في بيروت رفضا لإقفال محطات الوقود.

وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات شعبية واسعة وغير مسبوقة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.