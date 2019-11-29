موغيريني: أية خطة لا تراعي مصالح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ستفشل

قالت الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني: "إن أية خطة لا تراعي مصالح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ستفشل، والعمل سيستمر في ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة".

وجددت موغيريني تأكيدها على أن المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي إضافة لأنها تهدد حل الدولتين".

وأضاف، لإسرائيل الحق في الحصول على الأمن؛ مستدركة أن هذا الأمن لن يكون مستدامًا وحقيقيًا إلا إذا كان مبنيًا على السلام وعلى حل الدولتين. مشددة على أن السلام هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي".

ويأتي تجديد الموقف الأوروبي من المستوطنات، عقب القرار الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أنها لا تخالف القانون الدولي، وهو ما يدلل على أن امريكا منحازة بشكل مطلق لإسرئيل في مواجهة الحق الفلسطيني.