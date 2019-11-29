الجيش السوري يزحف تجاه ادلب تمهيداً لعملية عسكرية واسعة

كشفت مصادر ميدانية سورية النقاب عن استعداد الجيش العربي السوري لاستكمال عملياته العسكرية في إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، لتطهيره من المجموعات المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح، مشيرة إلى إمكانية توسع العمليات القتالية وفتح جبهات قتال جديدة في ريف ادلب.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة سبوتنيك الروسية ان الجيش السوري استقدم تعزيزات إضافية محاور ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وأوضحت السورية ان التعزيز وصلت الى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية، وذلك في اطار استئناف الجيش السوري عملياته في المنطقة، مع احتمالية توسيع نطاق عملياتها العسكرية في ظل محاولة المجموعات المسلحة اختراق المنطقة منزوعة السلاح، والاقتراب من خطوط الجيش السوري.

وذكرت المصادر ان الجيش السوري على جهوزية كبيرة للبدء في استكمال العمليات العسكرية الموجهة ضد المجموعات العسكرية، مشيرة إلى ان الجيش العربي السوري معني في تحرير كامل محافظة إدلب من سيطرة المجموعات المسلحة.