وزير الخارجية المصري‏:‏ الأوروبيون مستعدون لإرسال مراقبين لإعادة فتح معبر رفح

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري أن إن هناك نيات أوروبية لإرسال مراقبين في حالة الاتفاق علي إعادة فتح معبر رفح‏,‏ الذي يعد خارج إطار اتفاقيات التهدئة لأن له وضعية خاصة‏

واضاف ابو الغيط وفقا لما نقلته صحيفة الاهرام المصري ان مصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلي اتفاق لثبيت وقف إطلاق النار في غزة‏.‏

وقال‏:‏ إن مصر تنتظر حاليا رد حركة حماس علي العرض الإسرائيلي‏,‏ معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجا في استعادة التهدئة بشكل منضبط وصولا إلي رفع الحصار‏,‏ وفتح المعابر‏,‏ وإعطاء فرصة للشعب الفلسطيني أن يستعيد أنفاسه‏.‏

وأشار أبوالغيط إلي أن الوصول إلي هذه المرحلة سيتيح التحرك للمرحلة التالية‏,‏ وهي مرحلة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني‏,‏ وما يتبعها من عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار‏,‏ ثم الانطلاق بعد ذلك إلي المرحلة التالية في شهر أبريل المقبل لاستعادة جهود إقرار السلام بشكل قوي‏.‏

وأشار السفير سليمان عواد‏,‏ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إلي أن المبادرة المصرية تصب في النهاية لمصلحة الشعب الفلسطيني‏,‏ سواء في غزة‏,‏ أو الضفة الغربية‏,‏ وينبغي ألا نعود إلي إضاعة الوقت لأن معاناة الشعب الفلسطيني لا تحتمل الانتظار‏.‏