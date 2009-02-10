وزير الخارجية المصري‏:‏ الأوروبيون مستعدون لإرسال مراقبين لإعادة فتح معبر رفح

فلسطين اليوم – قسم المتابعة
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري أن إن هناك نيات أوروبية لإرسال مراقبين في حالة الاتفاق علي إعادة فتح معبر رفح, الذي يعد خارج إطار اتفاقيات التهدئة لأن له وضعية خاصة
واضاف ابو الغيط وفقا لما نقلته صحيفة الاهرام المصري ان مصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلي اتفاق لثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وقال: إن مصر تنتظر حاليا رد حركة حماس علي العرض الإسرائيلي, معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجا في استعادة التهدئة بشكل منضبط وصولا إلي رفع الحصار, وفتح المعابر, وإعطاء فرصة للشعب الفلسطيني أن يستعيد أنفاسه.
وأشار أبوالغيط إلي أن الوصول إلي هذه المرحلة سيتيح التحرك للمرحلة التالية, وهي مرحلة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني, وما يتبعها من عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار, ثم الانطلاق بعد ذلك إلي المرحلة التالية في شهر أبريل المقبل لاستعادة جهود إقرار السلام بشكل قوي.
وأشار السفير سليمان عواد, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إلي أن المبادرة المصرية تصب في النهاية لمصلحة الشعب الفلسطيني, سواء في غزة, أو الضفة الغربية, وينبغي ألا نعود إلي إضاعة الوقت لأن معاناة الشعب الفلسطيني لا تحتمل الانتظار.