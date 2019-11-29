وزير الحرب الإسرائيلي يطالب بتكثيف العمليات العسكرية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا

طالب وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات العسكرية الهجومية في الفترة الحالية ضد الأهداف الإيرانية في سورية، وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، لإجبارها على الانسحاب من سوريا.

وأشارت وسائل اعلام إسرائيلية ان بينت كشف خلال اجتماع بقيادة الجيش، عن استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران بسوريا.

وذكرت الصحيفة ان بينت يرى أن الجيش الإيراني ضعيف حاليا في سوريا، ولا يوجد تخوف من شن هجمات إيرانية من سوريا، مشدداً على ان "إسرائيل" قادرة على دفع طهران للتنازل عن سوريا من خلال زيادة الضغوط المالية والسياسية وتكثيف الهجمات الإسرائيلية على القواعد العسكرية الإيرانية بسوريا.

وتقضي خطة بينت، شن هجمات متواصلة ودائمة ضد الجيش الإيرانيين والقوات الموالية لإيران في سوريا، حتى انسحابها النهائي من هناك، بالتزامن مع فرض سياسات مالية وسياسية تزيد من الحجم الضغط الذي تواجهه ايران، لاسيما انها تواجه أزمة داخلية كبيرة في إيران والعراق ولبنان.