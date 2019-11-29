موقع إسرائيلي: الجيش المصري شنَّ هجمات الكترونية متعمدة ضد الإسرائيليين

كشف موقع اخباري إسرائيلي النقاب عن تنفيذ الجيش المصري هجمات الكترونية ضد المستوطنات القريبة من الحدود المصرية، ما أدى الى تشويش واضح على الاتصالات خلال شهري فبراير ومارس 2018.

وذكر موقع "إسرائيل ديفنس" العبري ان الجيش الإسرائيلي نفذ الهجوم بشكل متعمد ضد المستوطنات القريبة من الحدود المصرية.

وأوضح الموقع أن الجيش عمد الى نشر منظومات تقنية للتشويش على الاتصالات الإسرائيلي، بذريعة التشويش على اتصالات داعش التي تستخدم شرائح إسرائيلية في التواصل فيما بينها في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود المصرية.