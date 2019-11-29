استشهاد المجاهد رائد السرساوي متأثراً بجراحه في معركة صيحة الفجر

استشهد صباح اليوم الجمعة، المجاهد رائد السرساوي متأثراً بجراح أصيب بها في معركة صيحة الفجر التي اندلعت في أعقاب اغتيال عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد "رائد رفيق أحمد السرساوي" 30 عاماً .

وأشار سرايا القدس في بيان صحفي أن الشهيد السرساوي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في حي الشجاعية بغزة خلال معركة صيحة الفجر، لافتة إلى أن شهادة السيرساوي جاءت بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية.

وجددت سرايا القدس تأكيدها على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، وأنها ماضية قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين.