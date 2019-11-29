ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سرايا القدس: دماء الشهداء لن تضيع هدراً

استشهاد المجاهد رائد السرساوي متأثراً بجراحه في معركة صيحة الفجر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:25 - 29 نوفمبر 2019
رائد رفيق السرساوي رائد رفيق السرساوي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

استشهد صباح اليوم الجمعة، المجاهد رائد السرساوي متأثراً بجراح أصيب بها في معركة صيحة الفجر التي اندلعت في أعقاب اغتيال عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد "رائد رفيق أحمد السرساوي" 30 عاماً .

وأشار سرايا القدس في بيان صحفي أن الشهيد السرساوي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في حي الشجاعية بغزة خلال معركة صيحة الفجر، لافتة إلى أن شهادة السيرساوي جاءت بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية.

وجددت سرايا القدس تأكيدها على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، وأنها ماضية قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين.

الأكثر مشاهدة

متعلقات