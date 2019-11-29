سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء والرسمية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً ملحوظا في السوق السوداء، إذ وصل سعر الصرف حوالي 2000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت مصادر مصرفية لموقع فلسطين اليوم الاخباري أنَّ بعض الصرافين عمدوا لبيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحوالي 2,200 ليرة (أي ما يزيد عن 50%) عن السعر الرسمي عند 1510 – 1514 ليرة مقابل الدولار.

وأشارت المصادر المصرفية ان قلة الدولار الموجود في لبنان بات واسع النطاق، لاسيما في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف في الحالة اللبنانية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه اللبنانيون لسحب أموالهم من المصارف بسبب الحالة السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد ووجود تخوفات كبيرة، اتخذت جمعية مصارف لبنان مؤخرا تدابير استثنائية للحد من عمليات السحب من البنوك، وتم تقليص سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي، في محاولة لعدم زعزعة النظام المصرفي.

يشار إلى ان المصارف اللبنانية تمارس العديد من "الضوابط غير الرسمية" على حركة رؤوس الأموال للتحكم في تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد وخارجه.

أسعار صرف الليرة اللبنانية في السوق الرسمية دولار الامريكي ليرة لبنانية ا $ دولار امريكي 1511.1