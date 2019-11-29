ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 11:00 - 29 نوفمبر 2019
الليرة السورية الليرة السورية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 29/11/2019 تذبذباً بسبب عدم استقرار صرف العملة مقابل العملات الأجنبية.

ويرجع عدم استقرار الليرة السورية لندرة العملة الأمريكية في سوريا وبالتالي ارتفاع السعر الداخلي بالسوق السوداء.

 وتتأثر أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية نتيجة حالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار في سوريا وفقاً للبنك المركزي اليوم الجمعة حوالي 435 ليرة سورية للشراء، ووصل سعر البيع إلى 438 ليرة سورية.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وصل حوالي 762 ليرة سورية للشراء و759 للبيع.

وفي حلب ارتفاع إلى 761 ليرة سورية للشراء وللبيع 757 .

وقد انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم مقارنة بالأمس.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات