سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 29/11/2019 تذبذباً بسبب عدم استقرار صرف العملة مقابل العملات الأجنبية.

ويرجع عدم استقرار الليرة السورية لندرة العملة الأمريكية في سوريا وبالتالي ارتفاع السعر الداخلي بالسوق السوداء.

وتتأثر أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية نتيجة حالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار في سوريا وفقاً للبنك المركزي اليوم الجمعة حوالي 435 ليرة سورية للشراء، ووصل سعر البيع إلى 438 ليرة سورية.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وصل حوالي 762 ليرة سورية للشراء و759 للبيع.

وفي حلب ارتفاع إلى 761 ليرة سورية للشراء وللبيع 757 .

وقد انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم مقارنة بالأمس.