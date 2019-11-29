حالة الطقس اليوم الجمعة 29-11-2019

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة أن يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، وان يكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في المناطق الجبالية، على ان يكون الطقس في ساعات الليل الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق.

ومن المتوقع أن يكون يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غدٍ السبت، ويكون الطقس مستقراً ومعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة قليلاً في قمم الجبال مع تواجد لبعض السحب المرتفعة في السماء، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً.

اما يوم الاحد المقبل، فلا يطرأ أي تغيير على درجات الحرارة في الصباح وحتى وقت الظهيرة، لكن ساعات ما بعد الظهر والعصر تدخل نسمات هواء باردة وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود.

أما الاثنين المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائماً كلياً مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود، مع ارتفاع في درجات الحرارة.