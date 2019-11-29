القيادي عدنان: ما تقدمه السلطة من رواتب للأسرى والشهداء ليس منّة

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمضربين عن الطعام والماء، وتقدم وفد الجهاد القيادي المحرر الشيخ سعيد نخلة.

وأكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبالة اعتصام الاسرى أن ما تقدمه السلطة ليس منة من أحد، معبراً عن المه الشديد لتزامن خبر ارتقاء الأسير سامي أبو دياك مع فض اعتصام المحررين وتغيير مكان تواجدهم.

في السياق، طالب عدنان قيادة السلطة إعادة رواتب الاسرى المقطوعة رواتبهم ظلمًا وجورًا، منذُ عدة أشهر.

وأكد عدنان أن خيمة الاعتصام لا زالت مستمرة رغم اعتداء عناصر مارقة عليها وبالقوة، وضرب المعتصمين أثناء تواجدهم داخل الخيمة وتشتيتهم، قبل يومين.

واستنكر القيادي جريمة الاعتداء على الاسرى المحررين، مشيرًا إلى أن نحو 28 أسيرًا قد شرعوا بالاضراب عن الطعام قبل أسابيع، ومنهم من نقل إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، نتيجة الاغماء.

وقال عدنان، :"إنّه من المعيب إهانة أشخاص ضحوا بحياتهم وراء قضبان المحتل سنوات طوال، واللعب في ارزاق عائلاتهم المستورة"، مضيفًا ان الاعتداء تزامن مع استشهاد الأسير سامي أبو دياك، في إشارة إلى وحدة الوطنية والكفاح ضد الاحتلال.

ولا يزال الاسرى المقطوعة رواتبهم ينظمون اعتصامات في رام الله، التي بدأت الشهر الماضي، فضلاً عن إضراب بعض الاسرى عن الطعام، للمطالبة بإنهاء ملف قطع الرواتب وإعادة مخصصاتهم.

وقطعت السطلة الفلسطينية بشكل تعسفي عشرات الاسرى المحررين رواتبهم، العام الماضي، على خلفية قمع الحريات والتعبير بانتمائهم لحركة الجهاد الإسلامي و"حماس".