أسباب تأجيل الهيئة الوطنية مسيرات اليوم الجمعة شرق قطاع غزة



أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قراراً بتأجيل فعاليات الجمعة الحالية إلى 22 نوفمبر الجاري بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وخشية من مساعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تصدير ازماته الداخلية للقطاع المحاصر.

وقالت الهيئة الوطنية في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه "تأجيل مسيرة اليوم الجمعة في ظل التهديدات الإسرائيلي التي يسعى من خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصدير أزمته الداخلية للقطاع"، مشيرة الى انها منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في حالة طوارئ لجميع لجانها وأعضائها وهيئاتها، وهي في حالة تداعي وتنسيق كامل ومستمر.

وأضافت الهيئة في بيانها: "لقد خسأ المجرم بنيامين نتنياهو إذا كان يفكر انه باستطاعته توظيف ما يحدث في قطاع غزة من أجل تحسين مركزه في إطار الصراع على كرسي حكومته الإجرامية".

ودعت الهيئة الوطنية جماهير شعبنا الفلسطيني في المدن المحتلة عام 1948 والضفة المحتلة لتصعيد احتجاجاتهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي دعماً واسناداً لقطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار.