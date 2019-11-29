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تنويه مهم للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:10 - 29 نوفمبر 2019
التأمين والمعاشات التأمين والمعاشات
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اصدرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية تنويهًا مهماً بخصوص تحديث بيانات الحالة الاجتماعية، وفقاً لتوجيهات هيئة التقاعد الفلسطينية (التأمين والمعاشات).

وأوضحت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين أنه اعتباراً من 1/يناير/2020 سيتم البدء بتحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بحسب شهر ميلاد كل متقاعد عسكري.

وعن تحديث بيانات الورثة والمستحقين، أوضحت الهيئة أنه سيكون تحديث بياناتهم بحسب شهر ميلاد المتوفي كما في السابق، مشيرة إلى أنَّ تحديث البيانات سيكون في مقرات الهيئة الوطنية للتقاعد كل حسب محافظته.

 

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