نتنياهو: الحكومة ستقر دعم المستوطنات ب 40 مليون شيكل

أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حكومته ستقر يوم الأحد المقبل، تقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) لأنظمة الأمن والإنقاذ في مستوطنات الضفة الغربية.

و قال نتنياهو خلال استقباله قادة ما يسمى "مجلس مستوطنات الضفة الغربية":" إنه سيتم تحويل 34.5 مليون شيكل (10 ملايين دولار) لمرة واحدة كـ"موازنة أمنية إضافية".

كما قرر نتنياهو تحويل مبلغ 5.5 مليون شيكل (1.5 مليون دولار تقريبا) لصالح محطات الإنقاذ والإسعاف في مستوطنات الضفة الغربية".

وذكر نتنياهو، أيضا أنه "سيتم تحويل 3.6 مليون شيكل (مليون دولار) لاحقا بعد إقرار الوزراء المختصين، لصالح مراكز الدعم المخصصة للمستوطنين".

