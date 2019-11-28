الأنروا: سنستمر في تقديم خدماتنا للاجئين في القدس المحتلة

أكدت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين، الأونروا مساء اليوم الخميس بأنها ستتمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

وقالت في بيان صحفي اليوم رداً على مطالبات كتل برلمانية "اسرائيلية" بحظر نشاط الانروا بالقدس: "إن الاونروا ستستمر في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئي فلسطين، بما فيها القدس وكما تنص عليه ولايتها".

و يشار الى أن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" وقعوا على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط الاونروا في القدس المحتلة.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في "إسرائيل" ابتداءً من العام القريب 2020، وزعم مشروع القانون، إن "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالإرهابيين الذين قتلوا أطفالا ونساء".

وقال بيان الاونروا: "لم نبلغ بمشروع القرار المشار اليه اعلاميا. خدمات الأونروا في القدس ومنذ عقود ترتكز على القرارات الدولية واتفاقيات لازمة تقنن وجودنا ومن ضمنها اتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي والذي عبر اتفاقية واضحة تعهد باحترام مكانة وحصانة وامتيازات الأونروا في القدس".