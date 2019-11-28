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النيابة العامة تطالب بتعزير متهم اجبر طفل على تقبيل قدميه والتشهير به على السوشال ميديا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:51 - 28 نوفمبر 2019
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احالت النيابة السعودية اليوم الخميس، مواطناً سعودياً للمحكمة المختصة بتهمة الإساءة إلى طفل والتشهير به على "السوشال ميديا".

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن والد الطفل قدم شكوى لدى النيابة العامة السعودية افاد خلالها بان المدعى عليه ضرب ابنه (البالغ من العمر 3 اعوام) وأجبره على تقبيل قدمه، ثم صور المقطع بقصد إهانته وبعث له المقطع المرئي.

واشارت النيابة السعودية انها فتحت تحقيقاً في الحادثة ووجهت تهمة الإساءة للمدعى ضده طبقا للمادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء.

وذكرت الصحيفة ان النيابة العامة طالبت من المحكمة المختصة تعزير المدعى عليه.

 

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