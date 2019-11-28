بوليفيا تستأنف علاقاتها مع "اسرائيل"

استأنفت بوليفيا اليوم الخميس العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" التي قُطعت في 14 يناير/ كانون الثاني 2009 بعد العدوان "الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي عرف بعملية "الرصاص المصبوب".

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد أعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية كارين لونغاريك، القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، دون تفاصيل أخرى حول موعد استئناف العلاقات.

و أشارت الصحيفة العبرية الى أن وزارة خارجية الاحتلال أجرت مؤخراً اتصالات دبلوماسية مكثفة مع بوليفيا لإقناعهم بتجديد العلاقات.

وأضافت يديعوت احرونوت بأن هذا كان القرار اصبح ممكنًا في نهاية عهد الرئيس أيفو موراليس، الذي كان معاديًا لـ "إسرائيل"، وصعود حكومة انتقالية مؤيدة لأميركا".

وكانت بوليفيا قد ادرجت "إسرائيل" على قائمتها للدول "الإرهابية" احتجاجا على العدوان الذي شنته في الثامن من تموز/ يوليو عام 2009 على قطاع غزة.