اعلامي فلسطيني من غزة يفوز بأفضل عمل إعلامي عن الاستيطان والجدار

فاز الاعلامي الفلسطيني رزق محمد حجاج اليوم الخميس، بالمركز الأول في المسابقة الوطنية لأفضل عمل إعلامي، التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

واشرف على المسابقة الكبرى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

وفاز الصحفي حجاج بتقرير تلفزيوني بعنوان "الفرح رفيق الفعاليات الشعبية الفلسطينية"، الذي أبرز فيه الأثر الايجابي للفقرات الفنية المتنوعة في الفعاليات الشعبية سواء في فعاليات الخان الأحمر بالقدس أو كفر قدوم في قلقيلية بالضفة الغربية وكذلك الفقرات الفنية في غزة من خلال مسيرات العودة.

وأشرف على تحكيم الاعمال المقدمة أساتذة وأعمدة الإعلام في الوطن، وبرعاية من صندوق الاستثمار الفلسطيني ومنظمة التعاون الإسلامي وشبكة رؤيا الإعلامية ورجال وسيدات أعمال من فلسطين.

واوضح الصحفي حجاج "أن الهدف من التقرير هو إظهار الفلسطيني الذي يقاوم المحتل سلمياً من خلال الفرح والغناء والفقرات الفنية، والذي يسعى لحياة كريمة لا قتل فيها ولا دماء".

وأشار حجاج إلى ان الهدف من وراء التقرير يتمثل في تحصين وحماية الرواية الفلسطينية وضمان انتشارها لجميع الفئات والطبقات في المجتمعات العربية والدولية.



