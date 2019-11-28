الجبهة الشعبية: المستشفى الامريكي شبهة أمنية

علَّقتْ الجبهة الشعبية اليوم الخميس، على اقامة مستشفى ميداني أمريكي على أراضي شمال قطاع غزّة.

وأوضح الجبهة الشعبية على لسان العضو المكتب السياسي فيها غازي الصوراني أن الجبهة ترى في هذا المستشفى شبهة أمنية، وإن جاء بلباس إنساني زائف وموهوم.

وأشارت الجبهة إلى انها تخشى أن يتحول هذا المشفى المزعوم لمركز متقدم للمخابرات الصهيونية الأمريكية.

وجددت الجبهة موقفها الثابت أنها لم ولن تكون يومًا جزءًا من أية تفاهمات مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى أن صور ومقاطع فيديو لأعمال إنشاء المستشفى التي تتم قرب حاجز "إيرز" في بيت حانون شمالي قطاع غزة تثير شكوك كبيرة وعلام استفهام كبيرة.