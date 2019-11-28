الجبهة الشعبية ستحيي انطلاقتها بمسيرة مركزية بمدينة غزة

اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها ستحيي ذكرى انطلاقتها الثانية والخمسين، من خلال مسيرة مركزية في قطاع غزة.

و قال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابته في تصريح له مساء اليوم الخميس إن الجبهة ستحيي ذكرى انطلاقتها من خلال تنظيم مسيرة مركزية السبت ، 7/12/2019، الساعة 12 ظهراً.

و ستنطلق المسيرة وفقاً للثوابة م نميدان فلسطين "الساحة"، حتى برج شوا و حصري.

و أشار الثوابتة الى أن انطلاقة الجبهة تأتي هذا العام في ظروف صعبة و خطيرة للغاية، حيث أن الوضع الداخلي الفلسطيني بحاجة الى اعادة الوحدة و اللحمة الوطنية، كمدخلٍ لمعالجة مختلف الأوضاع والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.