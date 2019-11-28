الجيش الروسي يختبر صاروخ "الشيطان"

أجرى الجيش الروسي، اليوم الخميس، تجربة صاروخية جديدة عابرة للقارات، وأصاب هدفه الافتراضي بدقة عالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، انها أطلقت صاروخ بالستي من طراز "توبول" العابر للقارات، واصاب هدفه في منتهى الدقة بدولة كازاخستان.

وأوضحت الوزارة، ان الصاروخ حقق هدفه الافتراضي بدقة بالغة في ميدان تدريب "كابوستين يار"، في إقليم استراخان.

ويُعد صاروخ "توبول" روسي الصنع، أحد أكبر الصواريخ العالمية في فترة تحليقه بالسماء، إذ يبلغ مداه 11000 كم، ويزن بنحو 47 طنًا، وطوله 22 مترًا، وكانت موسكو قد صنعت أول نسخة منه عام 1994، وعكفت على تطويره خلال السنوات المقبلة، كما انّه قادر على حمل رؤوس نووية، وأطلق حلف الناتو الاوروبي تسميتًا عليه بصاروخ الشيطان لقوة دميره.

فيديو لتجربة سابقة في إطلاق صاروخ توبول".