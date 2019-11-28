مصر تصدر أحكامًا مشددة بحق 48 متهمًا في قضية "مسجد الفتح"

حكمت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، ضد 48 متهمًا في ضلوعهم بقضايا التخريب والقتل وإثار القلائل المعروفة بقضية "أحداث عنف مسجد الفتح".

وأصدرت المحكمة قرارًا بالسجن المشدد لأربعة متهمين لمدة عشرة سنوات، وخمسة آخرين لمدة سبعة سنوات، و32 متهمًا لمدة خمسة سنوات، كما انها اشترطت وضعهم تحت المراقبة لمدة خمسة سنوات.

كما حكمت بحق ثلاثة متهمين بالسجن لثلاثة سنوات، وفي حين برأت أربعة متهمين، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين، القتل العمد واعمال تخريب للمنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات، وإحراز الأسلحة مختلفة، وهذه الجرائم أجريت على مدى يومي 16و17 أغسطس 2013، المعروفة إعلامية بـ" أحداث عنف مسجد الفتح".