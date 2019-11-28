خلل عالمي يعطّل خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" عن المستخدمين

تسبب خلل عالمي، مساء اليوم الخميس، في تعطّل خدمات شركة "فيسبوك" و"انستغرام" عن المستخدمين.

شكا مستخدمون في بريطانيا، وبعض الدول العربية، من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.

وقال بعض المستخدمين: إن رسائل خطأ في الاتصال بالموقعين، فيما نشر مستخدمون صورا لرسالة نشرها (فيسبوك) تقول: إن الموقع تحت الصيانة مؤقتاً، وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.

وأضاف أخرون، أنه تم إصلاح الخلل الذي أصاب "فيسبوك" و"انستغرام، فيما يقول البعض الأخر إن العطل مازال قائما.

ويعتبر "فيسبوك" و"انستغرام" من أكثر التطبيقات تداولا بين المستخدمين في العالم، إضافة إلى ذلك "توتير" و"واتساب" وغيره من التطبيقات.