كهرباء "إسرائيل" تبلغ شركة القدس بتوقف برنامج القطع

أوقفت شركة الكهرباء "الإسرائيلية" برامج القطع الذي كان مقرراً بدایة الشھر المقبل، وذلك لأسباب خاصة بالشركة "الاسرائيلية".

قالت بيان شركة كهرباء القدس: "بناءًا على ما وردنا من شركة الكهرباء القطریة "الإسرائيلية" فانه تم إيقاف برامج القطع المبرمجة من الجانب الإسرائيلي والتي كان من المقرر بدء العمل بها في بدایة شھر كانون الاول2019/12/1، وذلك لأسباب خاصة بالشركة الإسرائيلية".

وأضاف البيان، أن كھرباء "اسرائیل" ستعاود العمل بقطع وتقنين التیار الكھربائي بتاريخ 15/12/2019، بسبب تراكم الدیون على كھرباء القدس واستمرار السرقات، إضافة إلى تخلف بعض المشتركين بسداد ما علیھم من التزامات مالیة اتجاه الشركة.

وأشارت شركة القدس، أنها ستقوم بتزوید المواطنین برامج قطع الكهرباء في حينه.

أعلنت شركة كهرباء القدس أنها ستتوجه اليوم بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا ضد كهرباء "إسرائيل" لوقف أوامر فصل وتقنين التيار الكهربائي التي تواصل الأخيرة تنفذه بحق المشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة.