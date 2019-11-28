جامعة الاسراء في غزة تنظم فعاليات عن واقع الجامعات الفلسطينية

نظمت جامعة الاسراء في غزة، فعاليات ملتقى الخريجين الأول في قاعة شؤون الطلبة، للحديث عن واقع الجامعات وحاجات سوق العمل.

وشارك لفيف واسع مع المؤسسات الرسمية والتعليمية والأهلية والنقابية والقطاع الخاص، الفعالية بعنوان " واقع مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومدى تلبيتها لسوق العمل"، اليوم الخميس.

واكد د. أحمد الوادية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في كلمة له، على ضرورة تذليل العقبات التي تعاني منها مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، والإجراءات الممكنة للتخفيف من وطأتها.

وشدد الوادية، على معالجة الخلل القائم ما بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل، وتطبيق الاقتراحات اللازمة لتطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة العصرنة، ومراجعة حاجة السوق للخريجين، ووضع المشاكل التي تمر بها الحالة الفلسطينية على سلم الأولويات، لاسيما على صعيد الأزمات الناتجة عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وبدوره، حث د. نبيل اللوح رئيس الفعالية، على أهمية تبيان آليات توجيه التعليم العالي على أساس تنموي مؤهل لسوق العمل من خلال التنسيق المتبادل بين الجامعات والطلاب والجهات المختصة.

وقال اللوح، "إن الثقافة التعليمية بحاجة إلى تصويب علاقتها بالطلاب والخريجين، والتخلي عن التخصصات التقليدية والنمطية، التي باتت تعاني تضخمًا في أعداد خريجيها، وباتت غير ملائمة لاحتياجات سوق العمل".

وأوصى بضرورة تكاتف الجهود لمعالجة الفجوة ما بين مخرجات مؤسسات التعليم وتلبيتها لسوق العمل، كونها تعتبر مسؤولية مشتركة للتحديات التي تواجه الخريجين الجدد، من خلال التنسيق المتبادل ما بين جميع الأطراف وتطوير المناهج التعليمية، القادرة على تطوير قدرات الخريجين وتنمية مهاراتهم.

وبدوره قدم م. إيهاب أبو الخير مدير دائرة الخريجين شكره لكل الجهات التي شاركت في الملتقي، مؤكدا الي أنه سيتم تعميم التوصيات والنتائج التي خرج بها الملتقي لتكون بمثابة نقطة الانطلاق القوية لتأسيس رابطة الخريجين في جامعة الإسراء.

ومن الجدير بالذكر، أن جامعة الإسراء تولي اهتماما كبيراً بتطوير قدرات الخريجين، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل بسلاسة في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وتصاعد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل.



