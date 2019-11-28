تفاصيل حفل الهلال يوم الخميس على مسرح محمد عبده

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أنه سيجري الاحتفال بتتويج فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطلاً لدوري أبطال آسيا 2019 الأضخم في الشرق الأوسط لفريق كرة.

وأشار آل الشيخ إلى أن هناك مفاجأة تنتظر الجماهير خلال الحفل الذي يحتضنه مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد في الرياض غداً الخميس.

وكتب تغريدتين في حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الإجتماعي" حفل الهلال غداً سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط"، و "فيه مفاجأة في حفل الهلال بكرا".

وأعلن الموقع الرسمي المخصص لبيع تذاكر حضور الاحتفال نفاذ التذاكر المخصصة للفعالية بالكامل، حيث حدد 50 ريالاً ثمناً للتذكرة للشخص الواحد.

وينظم الاحتفال ضمن فعاليات موسم الرياض تحت مسمى" ليلة زعيم آسيا الهلال" ويحييها الفنانون رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس.

الجدير بالذكر أن الهلال توج قبل أيام بطلاً لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه أوراوا الياباني 2-0، الامر الذي اثار تعاطفا كبيرا مع النادي في محتلف الدول العربية.