من هو زوج روان بن حسين وهل هي حامل ؟

أفصحت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين ​عن بعض تفاصيل زواجها الذي فاجأت به الجمهور مؤخراً، كاشفة أنه رجل قانون وبأنها في صدد ترتيب وتجهيز منزلها في دبي.

وقالت روان في مقطع فيديو أنها فضلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن متناول الجميع، مؤكدة أن زوجها لن يظهر معها على مواقع التواصل لأنه لا يحب ذلك.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تريد أن تشارك حياتها الخاصة مع أي شخص مهما كان، لافتة إلى أن هناك فنانات كثر تزوجن وأنجبن ولم يشاركن صور أبنائهن وأزواجهن أبدًا مع الجمهور.

وأوضحت أيضًا أن زوجها لا يحب الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لجمهورها سعادة كبيرة كالتي تعيشها حاليًا، مؤكدة حرصها على رضا جمهورها كما هو الحال دائما.

من ناحية أخرى، كانت أوضحت بن حسين سابقاً الجدل الذي أُثير مؤخراً عن تعرضها للضرب على يدّ زوجها، مشيرةً إلى أنه غير صحيح وأن الكدمات التي على وجهها هي بسبب عملية جراحية.

وكانت روان حسين قد أثارت الجدل مؤخرًا بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه تتحدث عن أنهاتعرضت للتعنيف على يد زوجها، وظهرت بعين مصابة بجروح واضحة.