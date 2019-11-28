مخابرات السلطة تمدد الأسير المحرر منير حمدان (١٥ يوما)

مددت نيابة رام الله اليوم الخميس توقيف الأسير المحرر منير علي حمدان 40 عاما من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله. 15 يوما للتحقيق معه لدى جهاز المخابرات العامة في البيرة.

واعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية الأسير حمدان من مكان عمله في مدينة رام الله الإثنين الماضي.

وترفض مخابرات السلطة الإفساح عن سبب احتجازه، وأنهم عرفوا من بعض المصادر أن قضيته تحت بند جمع وتلقي أموال من جمعيات غير شرعية، وفق ما ذكرته عائلة حمدان.

يشار إلى أن الأسير منير حمدان محرر من معتقلال الاحتلال، وقد أمضى ٣ سنوات داخل السجون بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.