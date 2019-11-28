فاكهة تحارب التوتر النفسي عند الانسان!

حذر الأطباء الدوليين من اعراض التوتر النفسي لِما يترك من تداعيات خطيرة تهدد بصحة الانسان في المستقبل المنظور.

ونصح الأطباء بعد إجراء تجارب ودراسات صحية، للحد من الاعراض المرضية التي تهدد بخطر الاصابة خلال فترة التوتر النفسي، بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضرابات النوم وغيره، تناول فاكهة سهلة المضغ والبلع في آن واحد، وممارسة الرياضية بشكل مستمر.

وقدم الطبيب الألماني إنغو فروبوزه، نصائح عدة لعدم تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر النفسي، ابرزها، المواظبة على ممارسة أي نوع من الرياضة، التي تحارب التوتر الجسدي، وتعمل على استرخاء عضلات الجسم.

اما فيما يتعلق بالفاكهة السحرية، يُعد الموز سلاحًا قويًا في معالجة التوتر النفسي، لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم الفعال ضد اعراض التوتر المذكورة أعلاه.

كما يترتب على المرء أكل ثمرة الموز وفقًا لترتيب جدولاً ينظم غذائه الصحي.