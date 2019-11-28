آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الاحد المقبل 2019/12/1

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الخميس، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم الأحد المقبل الموافق 1/12/2019.

وأوضحت وزارة الداخلية، ان آلية السفر ليوم الاحد المقبل، هي للمتبقي من الحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (11/25)، وللحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/1).

ودعت المسافرين بضرورة التواجد الاسبوع المقبل يوم الاحد، الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.