تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات - قيامة عثمان

نقدم لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثانية والتي تم عرضها اليوم على تردد ATV التركية، التي لاقت نسبة متابعة عالية من جميع الجماهير في الوطن العربي.

القمر التردد القطبية نايل سات 10922 عمودي V

ويعرض مسلسل عثمان كل يوم خميس من كل أسبوع على شاشة الفضائية الفجر الجزائية بتوقيت 21:00 بتوقيت الجزائر، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، والساعة 22:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ، لذا ننقل اليكم تردد الفجر الجزائرية.

وطلبت قناة الفجر الجزائرية من جمهورها ضبط التردد الرسمي للقناة لمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان وهي تقوم بنقلة باللغة العربية مدبلجة وبدون أي تقطيع أو تشويش كما أنها تعرض بالمجان ولا تحتاج القناة إلي أي إشتراكات.

وتقوم القناة بالبث من داخل الجزائر وهي تقدم المحتوي الترفيهي والتثقيفي من خلال الأخبار المتنوعة والتي تقدم منظومة متنوعة إعلامية ومتكاملة وهي سلسلة متنوعة من كافة المسلسلات الدرامية العربية والتركية.

تقدم القناة عرض كبير من البرامج المميزة والمشهورة والتي حظيت بنسبة عالية وكبيرة من الجمهور العربي وتتناسب مع جميع الفئات العمرية في المجتمع العربي، كما أنها خاصة بكافة الطوائف المختلفة في الجزائر.

الآن يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات والقمر ياه سات؛ لكي يتم المشاهدة بدون تشفير أو تقطيع من خلال أجهزة الرسيفر المختلفة.