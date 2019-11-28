إصدار كتاب "مجد صنع في الخليل" للباحث الأسير رامز الحلبي

أصدر مركز تشرين الثقافي اليوم الخميس، كتاب بعنوان "مجد صنع في الخليل" إعداد الباحث الأسير المحرر رامز الحلبي ويعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية كونه يتحدث عن معركة عسكرية هي الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني في انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتكمن أهمية الكتاب الذي جاء في 300 صفحة بتسليط الضوء على معركة وادي النصارى "زقاق الموت" وذلك كما رويت من أفواه أبطالها، ومن اكتووا بنارها من الصهاينة، وفيه معلومات تكشف لأول مرة عن التفاصيل الدقيقة للمعركة تخطيطًا واعدادًا وتجهيزًا وتنفيذًا.

وشمل كتاب "مجد صنع في الخليل" حوارات مع قادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من داخل السجون، وقادة السرايا في قطاع غزة، وتتبع مع كتبته الصحافة المحلية والإسرائيلية والعالمية حول معركة وادي النصارى "زقاق الموت".

ويسلط الكتاب الضوء على عقلية عسكرية فذة تميز بها الأسير القائد في سرايا القدس نور جابر، كما يبين الكتاب الروح القتالية والاستشهادية التي تميز بها أبطال المعركة من أبناء الجهاد الإسلامي وهم ( ولاء سرور- أكرم الهنيني – ودياب المحتسب).

ويكشف الكتاب عن دور الشهيد القائد محمد سدر، وكذلك دور الأسير البطل محمد عمران، وتفاصيل دقيقة عن الشهداء والمعركة العسكرية التي وصفت بانها الأخطر في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي أثناء انتفاضة الأقصى 2000.

ويتكون الكتاب من 5 فصول الأول يتحدث عن الاستيطان في الخليل، والفصل الثاني يتحدث عن عملية زقاق الموت أما الفصل الثالث يتناول رد الفعل الإسرائيلي والفلسطيني والدولي على العملية، بينما الفصل الرابع تناول فكرة بعنوان "هكذا تكلم الجهاد".

بينما الفصل الخامس يتناول أهم المقالات الصحفية التي كتبت عن المعركة، والفصل السادس والأخير تناول "عملية زقاق الموت في عيون الصحافة (الإسرائيلية- العربية- صفحات الانترنت).