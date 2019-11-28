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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 28/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:29 - 28 نوفمبر 2019
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 28/11/2019 حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 28/11/2019
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 28/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، فيما سجلت 9 حوادث سير خلال 24 ساعة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، مطالبةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت الإدارة العامة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 9 حوادث سير نتج عنها 6 إصابات إحداها خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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